COMMISSIONE GIUSTIZIA I Commissari d'opposizione scrivono alla Reggenza: "Chiediamo di posticipare a data da destinarsi la convocazione del Consiglio Giudiziario Plenario"

I Commissari d'opposizione scrivono alla Reggenza: "Chiediamo di posticipare a data da destinarsi la convocazione del Consiglio Giudiziario Plenario".

Al via alle 14.00 la riunione della Commissione Affari di Giustizia, riconvocata a distanza di una settimana dall'ultima seduta dedicata all'esposto della presidente Bcsm, Tomasetti contro il commissario della legge Buriani. In mattinata i Commissari d'opposizione hanno indirizzato una lettera alla Reggenza per chiedere di posticipare a data da destinarsi la convocazione del Consiglio Giudiziario Plenario, già fissata per domani. Questo – scrivono – per consentire alla Commissione Affari di Giustizia di concludere i propri lavori di approfondimento circa le tematiche sulla situazione del Tribunale e dell'esposto presentato relativamente ad un Commissario della Legge”.

Nicola Renzi, Luca Boschi e Vladimiro Selva rilevano inoltre “una gestione delle tempistiche gravemente lesiva del diritto-dovere a formarsi opinioni consapevoli e meditate", a fronte della ingente documentazione fornita.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: