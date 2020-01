I consiglieri Nicolini, Morganti e Giovagnoli Assemblea Parlamentare del COE

Prima sessione dell'anno delll'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e anche prima missione della nuova legislatura. La Delegazione sammarinese composta da Marco Nicolini, Giuseppe Maria Morganti e Gerardo Giovagnoli è a Strasburgo per prendere parte all'Assemblea che si terrà fino al 31 gennaio. Tra i temi all’ordine del giorno le minacce alla libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti in Europa; la lotta al turismo connesso al trapianto di organi, il contrasto al traffico di cellule e tessuti umani, il traffico illecito dei migranti e la scomparsa dei bambini rifugiati e migranti in Europa. L’Assemblea è chiamata ad esprimersi anche riguardo alla protezione della libertà di religione e di credo sui posti di lavoro.