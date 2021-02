I GDC chiedono di utilizzare le risorse del debito per cultura, formazione e nuove generazioni

I Giovani Democratico Cristiani lanciano un appello dopo la ratifica del decreto bond, chiedendo di “utilizzare le risorse del debito per investire in cultura, formazione e nuove generazioni”. "L'onere di ripagare il debito - scrivono - ricadrà quasi interamente sulle nuove generazioni: è a loro, dunque, che dobbiamo guardare nel pianificare e mettere a punto strategie politiche di sviluppo per il nostro Paese, garantendo le competenze necessarie ad affrontare le sfide che il mondo ci pone oggi davanti”.