I giovani degli European Démocrat Students ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti

L'importanza di vedere San Marino protagonista di una iniziativa internazionale, l'occasione di avere fatto conoscere a giovani impegnati politicamente la specificità delle sue istituzioni, l'opportunità di un rapporto di amicizia che potrà essere la base, un domani, di futuri accordi utili al rilancio della politica estera della Repubblica.

Gli interventi che si susseguono davanti alle più alte cariche dello stato riempiono di contenuti forti il colpo d'occhio dell'udienza degli European Democrat Students. Il Presidente Carlo Giacomo Angrisano Girauta ricorda l'importanza dell'incontro annuale, per la prima volta a San Marino, che incardina le linee di lavoro delle varie strutture in cui si suddivide un impegno nato dal desiderio di creare una vera e propria famiglia di studenti che superasse le frontiere e si ponesse come punto formativo di una nuova generazione di politici del centro destra, che è molto cresciuta dal 1961 e che può contare sul supporto della più importante realtà politica europea: il Partito Popolare Europeo.

Ai capitani Reggenti gli EDS si presentano con una visione speciale dell'Europa, verso la quale San Marino avrà modo di trovare un ruolo centrale, forte di una politica estera dalla tradizione pacifica e multilateralista. "Il potere della libertà al centro delle vostre analisi- hanno concluso i Capitani Reggenti- ha sempre ispirato anche l'impegno del nostro Stato per promuovere occasioni di confronto e di dialogo".

Poi il richiamo all'importanza dell'impegno convinto delle nuove generazioni, alle quali è stato rinnovato il compiacimento per una occasione di formazione che si è tradotta in opportunità per conoscenza reciproca e per creare nuovi legami di amicizia e di collaborazione.