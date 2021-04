FORMAZIONE POLITICA I giovani democristiani studiano l'Europa Relatori di area Cdu tedesca e collaborazione con la Fondazione Adenauer e la Fondazione De Gasperi.

Ultimi due appuntamenti, il 22 e il 29 aprile, per la scuola di formazione politica promossa dai Giovani Democratico Cristiani sammarinesi che contribuiranno anche all'organizzazione, a maggio, di una mostra sui padri fondatori dell'Europa.

L'Unione Europea, tema di fondo della scuola di formazione politica dei Gdc che dedicheranno il prossimo appuntamento, giovedì 22 aprile, al tema dei partiti-democratico cristiani di fronte alla sfida del populismo. Oltre al Presidente Pdcs Pasquale Valentini, presenza fissa agli appuntamenti della scuola di formazione, interverranno Stephan Toscani, Presidente del Consiglio regionale del Saarland – uno dei 16 lander tedeschi – Nino Galletti della Fondazione Konrad Adenauer, il professor Markus Krienke e Max Vandi, entrambi, questi ultimi relatori anche il 29 aprile quando è attesa inoltre la presenza di Christian Kremer, vice segretario del Ppe all'appuntamento, dedicato a Democrazia Cristiana ed Europa.

Tutti relatori di area Cdu tedesca con cui i Gdc e il Pdcs - che pochi giorni fa ha festeggiato i 73 anni dalla nascita – hanno un consolidato rapporto. A maggio, intanto in collaborazione con la Fondazione Konrad Adenauer e la Fondazione De Gasperi, i Gdc daranno il loro contributo all'allestimento di una mostra a San Marino sui padri fondatori dell'Europa a cura delle Segreterie Esteri e Cultura. Un tema sempre più importante quello del rapporto con l'Europa, per San Marino: “Stiamo parlando di accordo associazione all'Unione Europea e quindi è fondamentale – osserva il Presidente Gdc Lorenzo Bugli – avere una alfabetizzazione europea completa e conoscere la storia, i valori, gli ideali che hanno portato alla realizzazione dell'Unione Europea”. Nel frattempo i Gdc proseguono l'attività anche nell'ambito dei giovani del Partito Popolare Europeo: “Venerdì e sabato prossimi – riferisce Carol De Biagi, responsabile Gdg per le relazioni internazionali – ci confronteremo sul tema della ripartenza dell'economia, dopo la pandemia”

