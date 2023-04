I nuovi Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini: le fasi della Cerimonia di Investitura

"Antica nel simbolismo, eppure moderna nel ripercorrere i tempi”: nelle parole dell'Oratore ufficiale, Monsignor Gallagher, la cifra di una cerimonia millenaria, ricca di contenuti, suggestioni, e che ha visto protagonista il legame storico tra San Marino e Santa Sede. Alessandro Scarano e Adele Tonnini sono i nuovi Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2023. Entrambi al primo mandato, succedono a Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, Capi di Stato interpreti di un semestre che ha consentito Loro di “affermare instancabilmente i principi cardine della nostra statualità” in un momento storico particolarmente delicato.

E' come sempre l’Alzabandiera in Piazza della Libertà – scandito dalle note dell’Inno nazionale – a dare inizio alle celebrazioni. Il Corteo militare marcia quindi alla volta di Palazzo Valloni: all'interno, nella Sala del Trono, la Reggenza riceve l'omaggio del Corpo diplomatico e consolare accreditato. Una cinquantina di diplomatici presenti: accanto al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, l'Oratore ufficiale, Sua Eccellenza Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti fra Stati della Santa Sede: una presenza, la sua, quanto mai gradita e citata nell'allocuzione dal Nunzio Apostolico, Mons. Emil Paul Tscherrig anche come richiamo ai continui appelli per la pace rivolti da Papa Francesco. Concetto ribadito dai Capitani Reggenti, nel discorso di insediamento, insieme "al tratto virtuoso" dei sammarinesi nell'aver accolto un elevatissimo numero di cittadini strappati alla loro terra dal conflitto russo-ucraino in corso.

Dal Valloni il Corteo reggenziale parte e sfila lungo le contrade del centro storico fino a Palazzo Pubblico per l’incontro con i Capitani Reggenti uscenti. Pochi minuti di colloquio tra le coppie reggenziali, insieme per la prima volta, e il Corteo volge alla Basilica del Santo per la Messa solenne celebrata dal Vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi.

Al termine del rito religioso, il ritorno a Palazzo Pubblico per il fulcro della cerimonia, il passaggio dei poteri. Pronunciata l’orazione ufficiale, è il Segretario di Stato agli Interni, Elena Tonnini a leggere la formula di giuramento in latino che la Reggenza osserva a garanzia e totale spirito di servizio verso il popolo sammarinese. Il culmine della cerimonia poi nello Scambio del Collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino.

La Repubblica festeggia così i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini.