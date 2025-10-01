INSEDIAMENTO REGGENZA I Ottobre: Europa, pace, solidarietà. I temi chiave del Discorso di insediamento della nuova Reggenza Una “scelta politica epocale” - per i Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli - l'Accordo di Associazione UE. Richiami al dialogo, come strumento di soluzione dei conflitti; e sul fronte interno un forte afflato sociale

L'auspicio di essere un “ponte” tra passato e futuro; tra stabilità e rinnovamento. Parole potenti, quelle dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli; cartina tornasole dello spirito che informerà il Semestre. Dopo un richiamo al messaggio del Papa al Giubileo dei Giovani, la pietra angolare del Discorso di insediamento.

Rivolgendosi all'Oratore ufficiale i Capi di Stato hanno dichiarato come il Paese sia in “trepidante attesa” per la firma dell'Accordo di Associazione UE. “Scelta politica epocale”; “desideriamo - è stato detto – attribuire ruolo centrale a questa futura intesa, che fortificherà la nostra sovranità, rafforzerà lo sviluppo economico, offrirà nuove opportunità a lavoratori e imprese, stimolerà la PA, sosterrà la formazione accademica e un orizzonte culturale e scientifico più ampio”. Percorso – è stato sottolineato – da affrontare “con coraggio, consapevolezza e senza tentennamenti”. Ribadita in questo quadro l'importanza dei fraterni rapporti con l'Italia.

Sgomento, dall'altra parte, per i conflitti di questa fase storica: il “massiccio attacco militare” in corso in Medio Oriente, che miete “vittime innocenti” e mina, ha rimarcato la Reggenza, “le fondamenta del diritto internazionale”. “San Marino non può restare indifferente”. Ricordato allora il recente annuncio all'ONU del riconoscimento dello Stato di Palestina. Così come l'impegno a favorire un negoziato per una soluzione della guerra russo-ucraina, mentre prosegue l'accoglienza ai profughi.

Massima attenzione poi alla realtà interna. Il pensiero della Reggenza agli anziani; alle famiglie – elemento chiave in termini valoriali e di coesione sociale -; ai ragazzi, cui offrire “prospettive solide”, opportunità di crescita. Forte l'afflato solidaristico della Suprema Magistratura, decisa ad ascoltare e dedicarsi “agli ultimi”, a chi vive la precarietà economica, a chi affronta malattie e disabilità. “Lavoreremo al fianco delle Istituzioni per promuovere ciò che rende la vita degna e appagante – è stato detto -. Vigileremo affinché ognuno possa godere di opportunità lavorative congrue, che contribuiscano non soltanto al benessere collettivo, ma ad accrescere la fiducia e la stima personale”. “Non lasciare indietro nessuno”, l'obiettivo. Un cenno allora al 70esimo anniversario dell'ISS; alla visione di chi realizzò un sistema socio sanitario “universale”, “pionieristico”; cui continuare ad ispirarsi nell'evolvere di riforme e nuove tecnologie.

Altro tema chiave la partecipazione politica; con le elezioni delle Giunte alle porte. La democrazia – è stato rimarcato – si esercita anche nelle piazze, nei quartieri, nei Castelli. Fase “di grandi incertezze quella attuale”, ma “anche di grandi possibilità” - ha ricordato la Reggenza -; invitando a fare in modo che San Marino “continui ad essere un esempio di stabilità, dialogo ed apertura”.

Leggi il discorso integrale

