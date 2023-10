I Ottobre: nell'intervento dei nuovi Capi di Stato un richiamo alla centralità della cultura come volano di sviluppo Di alto profilo il discorso d'insediamento dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Fra i punti nodali il cammino di integrazione europea

Tutto sommato un messaggio di speranza - quello di Filippo Tamagnini e Gaetano Troina -, nella consapevolezza della forza del patrimonio valoriale della Repubblica: punto di riferimento per affrontare le sfide che attendono il Titano, e cogliere le opportunità all'orizzonte. Come la definizione dell'Accordo di Associazione con l'UE. “Appuntamento storico”; una “nuova partenza”, ha rimarcato la Reggenza. Prima di riconoscere il ruolo “dirimente” dell'Italia, in questo cammino di integrazione, i Capitani Reggenti si erano rivolti all'Ambasciatore Mercuri, rinnovando sentimenti di sincero cordoglio per la recente scomparsa di Giorgio Napolitano. Ribadito il “legame profondo”, l'”amicizia autentica” fra i due Paesi. In una cornice di rilancio dei rapporti, la visita del Presidente Mattarella il prossimo 6 dicembre. E poi il quadro internazionale: fonte di “perdurante preoccupazione”, ha sottolineato la Reggenza; ponendo l'accento sull'”innata propensione” della Repubblica a “ricercare condizioni di pace”. Un conflitto, quello in Ucraina, che “ha ferito profondamente l'Europa”, è stato detto. Orgoglio però per la prova di solidarietà mostrata da San Marino; ricordata l'ospitalità, assicurata da “tante famiglie”. Proprio alle famiglie un'attenzione particolare; specie a quelle più fragili, o che risentono maggiormente del repentino aumento del costo della vita Necessarie efficaci politiche attive dello Stato, con il pensiero ad anziani e disabili. Ai giovani l'invito a guardare al futuro con entusiasmo, sviluppando un “autentico spirito critico”. Spetta alle Istituzioni garantire le migliori opportunità di formazione; e insistere su digitalizzazione e ricerca scientifica. Per i Capi di Stato, del resto, non può che essere la cultura “al centro dello sviluppo”; anche per affermare “un'ampia sensibilità ambientale”, partendo dalla valorizzazione del territorio. Punti fermi, poi, il rispetto delle differenze, ed un fermo contrasto a fenomeni “abominevoli” quali la violenza di genere. Sarà un “semestre importante”, ha concluso la Reggenza; sottolineando il proprio ruolo super partes nel “prioritario interesse” della cittadinanza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: