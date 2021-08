"I patrocini della vergogna" una delegazione di Libera ricevuta dai Capitani Reggenti

“Una inaccettabile invasione di campo da gran parte dell’esecutivo” così Libera commenta i 7 patrocini di altrettante Segreterie di Stato a favore dell'evento "La vita una festa", promosso dal coordinamento delle aggregazioni laicali del Vicariato di San Marino, ribadendo l'inopportunità di patrocinare un evento nel bel mezzo del dibattito sull'IVG. Oggi a Palazzo una rappresentanza del partito ha incontrato i Capitani Reggenti. Forte il richiamo al senso delle istituzioni "che dovrebbero vigilare su imparzialità e correttezza della campagna referendaria, - spiegano- e che invece, in vista del referendum mettono in atto invasioni di campo a favore di una parte in causa".

Nel video l'intervista a Marina Lazzarini, Libera