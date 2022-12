GOVERNO I principali obiettivi del 2023 per i 10 Segretari di Stato

Per l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, il 2023 sarà l'anno della verità. Con queste parole il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ne ha rimarcato l'importanza, dopo l'accelerazione del negoziato nel 2022 e la volontà espressa più volte anche dalla Commissione Ue di arrivare alla conclusione entro il secondo semestre. Ma sarà il progetto di legge sul Des, il Distretto Economico a Fiscalità Speciale, la prima grande sfida del nuovo anno per l'esecutivo con l'avvio dell'iter consigliare già a gennaio. Con un ampio dibattito pubblico, ha spiegato Beccari, si punterà a trovare le sintesi giuste per superare le perplessità e le divergenze emerse, comprese quelle palesate dal Segretario di Stato Righi e dal suo partito Domani Motus Liberi. Contratto del Pubblico Impiego entro giugno, la normativa attuativa dell'Icee e la progressiva riforma della Pubblica Amministrazione le priorità indicate dal Segretario agli Interni Elena Tonnini.

Per il Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi, l'obiettivo principale è consegnare al paese il progetto del nuovo Polo Museale e nel prossimo anno vorrebbe anche portare a compimento la riforma dell'università, valorizzando la ricerca. “Serve un ripensamento condiviso dell'istruzione – ha affermato - per garantire al meglio la qualità in prospettiva”. Il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi intende riordinare il dipartimento economia, favorire la transizione digitale anche attraverso la partnership con Amazon e completare il pacchetto economico. Tra i principali obiettivi del Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, il rinnovo del debito estero ed interno, la riforma dell'Igr e la cartolarizzazione degli Npl. Per la presidenza di Banca Centrale, in scadenza nel 2023, ha detto che prima di tutto occorrerebbe sentire se l'attuale presidente è disponibile a continuare.

Sul fronte territorio il Segretario Stefano Canti ha rivelato che il Prg è pronto e, pur con la defezione dell'architetto Boeri, è stato aggiornato e verrà condiviso nei primi giorni dell'anno con gli alleati di maggioranza. Annunciata anche una riforma innovativa della legge sull'agricoltura e un decreto per rivedere sugli incentivi energetici puntando in prospettiva ad una maggiore autonomia. Il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta intende portare all'approvazione la legge sulla libera professione medica – per aumentare anche introiti Iss, i decreti attuativi sulla disabilità. Annunciati anche interventi di adeguamento dei centri sanitari e la riforma di Fondiss. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, per il 2023, ha in cantiere il completamento della riforma sul lavoro, l'ammodernamento dell'Azienda dei Servizi che – ha precisato – “resterà pubblica”, il completamento della legge sull'informazione, l'aggiornamento della legge sullo sport e una normativa ad hoc sugli e-sports.

In tema di Giustizia il Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini ha annunciato l'arrivo del processo telematico, un ammodernamento sul rito amministrativo e una legge sulla ragionevole durata del processo. L'avvio alla tracciatura della ferrovia tra Borgo e Città il primo obiettivo del 2023 per il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati. Fondamentale ha precisato anche la ricerca di investitori privati per nuove strutture alberghiere e la revisione della normativa sugli eventi, distribuendoli nei castelli e cercando di contenere le spese nella collaborazione col privato. Pedini Amati ha ribadito la necessità di una verifica in maggioranza a tutto tondo. “L'avevo chiesta a dicembre – ha precisato il Segretario di Stato Gatti – per preparare il bilancio di previsione, che è stato fatto. Ma il confronto continuo, tra Governo e maggioranza, è opportuno, vista la portata dei temi che stiamo trattando”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: