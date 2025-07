I progetti dei vertici Iss: medicina di prossimità, stretta su prescrizioni inutili, riorganizzazione

Si apre la sfida per un nuovo sistema sanitario: il Comitato esecutivo Iss presenta la linea in audizione a Palazzo Pubblico. Si inizia dall'importanza di avere un sistema di cure universale. Proprio su questo si focalizza il segretario alla Sanità, Mariella Mularoni, nell'introdurre gli ospiti della Commissione. Un approccio da “mantenere”, dice Mularoni che conferma l'impegno per potenziare i servizi, alla luce della recente approvazione del Piano socio-sanitario, e ricorda le intese con istituti internazionali insieme alle prospettive europee.

“Stiamo costruendo una serie di proposte per il futuro”, afferma il direttore generale Claudio Vagnini, citando la medicina di prossimità e l'attenzione ai soggetti fragili. “Lavoreremo sulle liste d'attesa”, aggiunge, lanciando l'idea di aprire i servizi anche il pomeriggio e nei festivi e pre-festivi. Poi il capitolo 'prevenzione'.

Il direttore amministrativo, Manuel Canti, parla di gestione del personale, dalla mobilità interna ai profili di ruolo, fino alla valutazione di medici e operatori. Allo studio la possibilità di avvalersi della centrale unica acquisti dell'Emilia-Romagna per gli approvvigionamenti, per ridurre i costi. Sullo sfondo il nuovo ospedale, dai progetti al nodo finanziamenti. “Ci stiamo lavorando”, assicura Vagnini.

Dal direttore sanitario, Alessandro Bertolini, un 'programma' da 70 punti. Ammonta a 9,6 milioni di euro circa la spesa per prestazioni sanitarie fuori territorio, spiega. Diverse le strategie, tra cui quella di selezionare le cliniche esterne dove far svolgere le visite, concentrandosi su quelle con tariffe migliori. Annunciata anche una stretta sulle prescrizioni, perché vengono richiesti troppi esami e analisi non necessari. Bertolini esorta poi a verificare l'utilità delle consulenze e intende lavorare a una lungodegenza.

Diversi gli spunti emersi con le domande dei commissari. Sulla carenza di medici, promette il direttore generale, si farà il possibile per rendere il sistema attrattivo. Dal direttore sanitario perplessità sulla libera professione, nei casi in cui il medico Iss operi anche in strutture pubbliche italiane, contribuendo a ridurre le liste d'attesa altrui. “Facciamo un favore all'Italia”, dice Bertolini che esorta la popolazione ad essere fiera del sistema sanitario sammarinese. “Spesso – dice – non ci si rende conto di quanto di bello ci sia qui”, rispetto alla situazione oltreconfine.