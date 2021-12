I progetti del Governo per il 2022: riforme economiche, cambiamenti e strategie future

L'esecutivo traccia il bilancio del 2021 e guarda agli obiettivi futuri, tra i quali le riforme. Il segretario alle Finanze, Marco Gatti, si dice soddisfatto del miglioramento dei report del Fondo Monetario, in un periodo storico caratterizzato da interventi nel settore bancario, prestito ponte e ingresso sui mercati internazionali. La gestione del debito sarà uno dei fronti più rilevanti per il futuro. Gatti guarda alla rivisitazione dell'Igr e delle imposte indirette. In arrivo anche la riforma del lavoro, ricorda il segretario Teodoro Lonfernini che, dopo i rincari per luce e gas, guarda a nuove prospettive di politica energetica. E alla riorganizzazione dell'Aass. Tra gli obiettivi, la legge sull'Informazione e una normativa rinnovata per lo sport.

Nonostante l'anno difficile, sottolinea il segretario all'Industria, Fabio Righi, dati positivi sulle costituzioni di nuove persone giuridiche e sul rilascio di licenze. Per il 2022 si punta alla semplificazione dell'ingresso nel sistema economico del Titano. San Marino deve quindi diventare, spiega Righi, un punto di riferimento per determinati settori. Riforma dell'ordinamento giudiziario al centro dell'intervento del segretario Massimo Andrea Ugolini che annuncia il completamento delle misure della giustizia e un miglioramento della situazione del carcere. Sul fronte famiglia, si lavora al progetto di legge sui congedi di gravidanza e di paternità.

Il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, è soddisfatto per il progetto TTT. Ricorda la figura di Mauro Maiani e l'impegno per Expo Dubai. Nei mesi estivi del 2021 sono aumentate le presenze rispetto al 2019, spiega Pedini Amati che ora punta a fondi europei per il settore e a nuovi investimenti in infrastrutture. Il segretario al Territorio Stefano Canti ricorda la partecipazione alla Cop26 e il contributo in sede Onu. La “vera sfida”, dice, sarà il Piano regolatore. Tra i punti, anche la gestione dei rifiuti. Sul fronte PA, il segretario agli Interni, Elena Tonnini, si focalizza sui cambiamenti in tema di dirigenza pubblica, avvocatura dello Stato e carriere nelle forze dell'ordine. La riorganizzazione degli uffici, annuncia, proseguirà nel 2022. Sullo sfondo la stabilizzazione dei precari del settore pubblico allargato e l'iter successivo al referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza. Nell'ultima riunione del Congresso discussa una bozza del pdl.