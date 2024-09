CONSIGLIO GRANDE E GENERALE I prossimi appuntamenti della politica: dall'elezione dei nuovi Capitani Reggenti alla variazione di bilancio Mercoledì l'Ufficio di Presidenza che stabilirà le date del Consiglio. Tra gli altri appuntamenti: l'Assemblea Generale Onu

Elezione dei nuovi capi di Stato, assestamento di bilancio, impegno di San Marino in sede Onu. Sono alcuni dei appuntamenti politici più significativi delle prossime settimane. Attenzione puntata al prossimo Consiglio Grande e Generale. Per mercoledì 11 settembre è previsto l'Ufficio di Presidenza che stabilirà le date della nuova sessione: quella in cui saranno votati i nuovi Capitani Reggenti per il semestre 1° ottobre 2024 – 1°aprile 2025. La prima coppia della legislatura sarà espressione dei partiti di maggioranza Dc e Libera. Il Pdcs ha già sciolto la riserva, designando Francesca Civerchia come candidata alla Suprema Magistratura. Libera dovrebbe riunire il direttivo lunedì 9 settembre; bisognerà quindi attendere per le novità.

Altro dossier importante: l'assestamento di bilancio in seconda lettura. La volontà del Governo, spiega il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, è di limitare gli emendamenti. Uno degli obiettivi, afferma, sarà l'integrazione “con norme che diano ulteriori risposte alla questione Npl”. Si cercherà, poi, di favorire la 'circolarità' dei titoli di Stato emessi a favore dei depositanti dell'ex Banca Cis, quindi dando ai risparmiatori nuove possibilità di sfruttare i titoli.

Tra le principali misure dell'assestamento, già introdotte nella prima lettura, ci sono l'aumento delle agevolazioni alle imprese e la cosiddetta “pace fiscale” per mettersi in regola con il fisco. Una variazione definita “tecnica”: potrebbero essere inseriti nel testo, in seconda lettura, anche degli aggiustamenti o proroghe di alcune scadenze. Ma non sono previsti decreti delegati, assicura Gatti.

Intanto ci si prepara per un importante appuntamento sul fronte della politica estera: la partecipazione dei Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, al Vertice del Futuro a New York e alla 79ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Eventi previsti per fine settembre e ai quali prenderà parte anche il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, insieme a una delegazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: