I rapporti economici San Marino-Russia nell'incontro fra il Segretario Righi e l'Ambasciatore Razov

I rapporti economici San Marino-Russia nell'incontro fra il Segretario Righi e l'Ambasciatore Razov.

Il Segretario all'Industria, Fabio Righi torna sull'incontro di ieri proprio con l'Ambasciatore della federazione Russa, Sergey Razov. Sul tavolo, lo sviluppo dei rapporti economici e le strade per dare impulso e tradurre in azioni concrete il Memorandum di Intesa sottoscritto fra i Ministri agli Esteri dei due Paesi. “Il futuro economico della Repubblica risiede nel creare quante più opportunità fuori confine - commenta il Segretario Righi - rafforzando il tessuto economico esistente e creandone del nuovo” e chiede che San Marino possa essere paese accogliente per gli operatori di tutti i settori, "dialogando con il resto del mondo in modo competitivo e sicuro”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leggi il comunicato stampa della Segreteria Industria

I più letti della settimana: