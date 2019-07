I rischi del riscaldamento globale, Santolini fa riflettere l'Osce

L'intervento di Luca Santolini al Tg San Marino

In Lussemburgo ora per i lavori della 28esima Sessione Annuale dell'Osce. La delegazione Consiliare Sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare è composta dai Consiglieri Luca Santolini e Oscar Mina. Tema dell'assise il ruolo dei Parlamenti nell'avanzamento dello sviluppo Sostenibile per la promozione della Sicurezza. All'ordine del giorno lotta al terrorismo, migrazione, cambiamento climatico, e situazione nel quadrante ucraino.

Nel pomeriggio l'intervento di Luca Santolini che ha fatto un richiamo forte sui rischi e le conseguenze del riscaldamento globale.

Nel video il suo intervento, in diretta, durante il Tg San Marino