I Segretari di Stato Belluzzi e Canti prendono contatto col ministro Piantedosi

Si sono dati appuntamento a Roma per parlare di temi specifici come il braccialetto elettronico

23 ago 2025
Oggi al Meeting è stato il giorno del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che prima di salire sul palco per parlare di accoglienza e lavoro, le nuove frontiere dell'integrazione, insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, ha avuto modo anche di interagire coi Segretari di Stato di San Marino agli Interni e alla Giustizia Andrea Belluzzi e Stefano Canti: si sono dati appuntamento a Roma per un prossimo incontro ufficiale, e approfondire così alcuni temi specifici, come il braccialetto elettronico.

Il Segretario Canti ha anche invitato Adriano Bordignon presidente del Forum Associazioni Familiari ad un convegno sul tema della famiglia che sarà organizzato a San Marino in autunno.




