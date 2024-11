I Segretari di Stato Lonfernini e Fabbri a Roma, incontri coi ministri Valditara e Abodi

Giornata fitta di appuntamenti a Roma per i Segretari di Stato all'Istruzione, Teodoro Lonfernini, e allo Sport Rossano Fabbri, che incontreranno gli omologhi italiani Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione, e Andrea Abodi, ministro dello Sport, sui temi della cooperazione in ambito sportivo, formativo/educativo e politiche giovanili. Nell'occasione verrà anche sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa, per il reciproco riconoscimento delle procedure a sostegno degli atleti di interesse nazionale, impegnati nel loro percorso di istruzione. In mattina previsto anche un intervento, da parte del Segretario di Stato Lonfernini, al 14° congresso internazionale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, per un confronto sul tema dell'abolizione della pena di morte.