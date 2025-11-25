TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News
  3. Politica

I Segretari Fabbri e Bevitori in missione negli Emirati Arabi tra aeronautica e space economy

Tra Dubai Air Show, incontri sulla space economy e contatti con investitori emiratini e indiani, il Titano rafforza la propria strategia per innovazione e attrazione di capitali esteri.

25 nov 2025
I Segretari Fabbri e Bevitori in missione negli Emirati Arabi tra aeronautica e space economy

I Segretari di Stato Fabbri (Industria) e Bevitori (Lavoro) hanno compiuto una missione operativa negli Emirati Arabi focalizzata su innovazione e investimenti. Hanno partecipato al Dubai Air Show 2025, supportando la San Marino Aircraft Registry e confrontandosi con la Space Agency sullo sviluppo della space economy, settore di grande interesse per il Titano. La missione è proseguita con incontri di Alto livello per attrarre capitali stranieri. La delegazione ha incontrato anche importanti imprenditori indiani, interessati a San Marino come partner strategico per l'ingresso nel mercato europeo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica