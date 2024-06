I Segretari Gatti e Beccari incontrano l'On. Ambrosi, in corsa alle europee per FdI

I Segretari agli Esteri, Luca Beccari e alle Finanze, Marco Gatti hanno incontrato l'Onorevole Alessia Ambrosi, candidata per Fratelli d'Italia alle europee, accompagnata da Andrea De Bertoldi, alla Camera sempre per Fratelli d'Italia. “Approfondita la possibilità di nuove collaborazioni per la crescita del Made in Italy, per rivedere gli accordi sulle doppie imposizioni, per favorire la reciprocità degli investimenti’. "Se sarò eletta – ha detto l'Ambrosi - mi impegnerò in sede europea per favorire i rapporti tra Bruxelles e San Marino” con particolare riferimento al frontalierato.

Da De Bertoldi, la volontà di "rapporti sempre più forti per una crescita reciproca e una comune proiezione nei mercati internazionali".

