I Segretari Lonfernini e Ugolini guariti dal virus: "Trasformiamo l'emozione in determinazione" diretta social da Piazza della Libertà dopo quasi due mesi di isolamento

I Segretari Lonfernini e Ugolini guariti dal virus: "Trasformiamo l'emozione in determinazione".

Un video di pochi minuti da piazza della Libertà, per i segretari Teodoro Lonfernini e Massimo Andrea Ugolini, felici, dopo la paura, di poter annunciare la negatività dei loro ultimi esami. "E' stato difficile, hanno detto con parole cariche di emozione, lavorare da casa con le responsabilità che avevamo". "Siamo vicini a tutti i sammarinesi che stanno vivendo il problema del Covid19". "Questa bestiaccia che ci ha colpito - hanno proseguito - ti rende in uno stato emotivo molto complicato". "Da oggi riparte un impegno più concreto, all'interno delle Segreterie, e già domani andando in Consiglio. L'emozione - hanno concluso i Segretari al Lavoro e alla Giustizia - la trasformiamo in determinazione",

I più letti della settimana: