FINANZE I Titano Bond slittano al 2021 Rinviata al nuovo anno la collocazione sui mercati dei titoli sammarinesi del debito pubblico. Per far fronte alla crisi di liquidità la Segreteria alle Finanze sta già trattando un prestito ponte. Depositato il Bilancio di Previsione 2021.

Dopo gli incontri di ieri con le parti sociali, oggi le ultime integrazioni di dettaglio e nel tardo pomeriggio il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha depositato in Segreteria istituzionale il bilancio di previsione 2021, entro i tempi previsti per legge.

Nell'articolato compare l'acquisizione di risorse fino a 500milioni di euro, attraverso contratti di finanziamento o il ricorso ai mercati. Dunque la collocazione del titolo sammarinese, prevista inizialmente entro quest'anno, slitta sicuramente al 2021: “Abbiamo ritenuto di dover ripetere l'articolo perché essendo il mercato dei capitali la strada primaria per reperire risorse finanziarie, per sostenere e rilanciare l'economia, sarà un'attività che proseguirà nella prossima annualità”, afferma Gatti.

In attesa che arrivino il prossimo anno fino a 500 milioni di euro, lo Stato deve fronteggiare problemi di liquidità e sono già in corso trattative per trovare una soluzione: “Bisogna intervenire con un prestito ponte - sottolinea il Segretario -, di breve periodo, senza andare a pesare sulla liquidità di sistema interna e quindi ricercandolo prioritariamente all'esterno”.

Dunque si sta puntando ad un prestito ponte da circa 150 milioni di euro. Ma in termini concreti, sono a rischio in questa fase stipendi pubblici e pensioni? “Da quando c'è il covid - rimarca - è sempre un rischio perché non si sa cosa succede il giorno dopo. Gli incassi programmati potrebbero non esserci e l'analisi dei flussi di liquidità potrebbe sovvertirsi da un momento all'altro. Un'attenzione alla liquidità c'è stata fin dai primi mesi dell'anno. Riteniamo - rassicura Marco Gatti - che saremo in grado di gestire eventuali fattori negativi che dovessero ripercuotersi sulla liquidità in questo fine anno”.

