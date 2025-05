I tre nodi da sciogliere per arrivare alla firma dell'Accordo Ue

Per definire le ultime questioni tecniche prima della firma il Consiglio Ue si è impegnato a velocizzare le operazioni con riunioni bisettimanali. Lo ha riferito il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ricordando i tre principali nodi da sciogliere: il ruolo delle autorità europee di vigilanza; l'introduzione dell'addendum e la natura, esclusiva o mista, dell'Accordo. A proposito dell'addendum, riferito in particolare al settore bancario e finanziario, Beccari ha spiegato che è una soluzione ad un problema tecnico che nasce da una non condivisione del modello proposto dalla Commissione. “Da parte italiana – ha affermato - c’è la volontà di una soluzione rapida e condivisa, da parte europea un grande sostegno».

Nicola Renzi, di Repubblica Futura, a proposito del ruolo delle autorità europee di vigilanza, ha chiamato in causa Banca Centrale: “non si è mai accorta – ha chiesto - che c’erano delle specifiche sensibilità della Banca d’Italia? Dalibor Riccardi, di Libera, ha affermato che l'accordo è da continuare a perseguire con grande responsabilità ed equilibrio per offrire le migliori opportunità al Paese. Espressa fiducia nei rapporti istituzionali in corso.

Fabio Righi ha chiarito che Domani Motus Liberi non è contro l'accordo Ue, lamentando tuttavia l'assenza di una valutazione sull'impatto che avrà. Ribadito l'orientamento favorevole allo svolgimento di un referendum, visto che si tratta di un passaggio epocale. Gerardo Giovagnoli del Psd ha invitato la Commissione a distinguere con chiarezza il piano europeo da quello bilaterale con l’Italia: «Il negoziato è chiuso – ha osservato – e il clarifying addendum stabilisce delle regole che hanno a che fare con il rapporto con uno Stato. Questo non è il negoziato con l’Ue, ma con l’Italia».

Matteo Zeppa di Rete ha criticato duramente alcune letture esterne e comunicazioni pubbliche sull’accordo: “Perché – ha chiesto - c’è a San Marino chi lo utilizza per fare comunicati sciocchi, con ex politici di una forza non in Consiglio, che farebbero bene a guardare il loro passato politico?”. Zeppa ha anche contestato l’uso di sondaggi parziali per rappresentare la volontà popolare. Manuel Ciavatta, del Pdcs, ha elogiato il percorso di San Marino nel contesto europeo, rivendicandone la maturità istituzionale: “«Alcuni ambiti della nostra economia non rientrano nell’accordo per ragioni di beneficio. Anche da quel punto di vista – ha dichiarato - credo sia stata fatta una valutazione di interesse».

Nel dibattito introduttivo ai lavori della commissione il Segretario di Stato Beccari ha riferito di un recente incontro avuto con l'Ambasciatore israeliano che ha manifestato la volontà di essere ascoltato in audizione in Commissione, così come è avvenuto con l'Ambasciatore Palestinese. Diversi commissari hanno espresso parere favorevole e il Segretario Beccari ha quindi ribadito la volontà di procedere con l'audizione, in seduta segreta.