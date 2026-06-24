IA, cyber attacchi e diritti: a Strasburgo le nuove sfide delle democrazie europee

Diritti umani, stato di diritto, intelligenza artificiale e sicurezza delle democrazie: questi i temi che stanno segnando la sessione estiva 2026 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, in corso a Strasburgo, stretta nella morsa di un caldo torrido. Così come caldi sono i dossier al centro del dibattito europeo: dalla difesa della democrazia dalle possibili derive dell'intelligenza artificiale alla lotta contro le repressioni transnazionali, fino alla situazione dei diritti civili in Iran e al monitoraggio delle istituzioni democratiche in Georgia, Serbia e Azerbaigian.

Una sessione che si svolge sotto la presidenza di turno del Principato di Monaco, protagonista con gli interventi del Ministro di Stato Christophe Mirmand e della Ministra degli Esteri Isabelle Berro-Amadeï davanti all'emiciclo di Strasburgo. Il membro della delegazione sammarinese Nicola Renzi evidenzia il confronto avvenuto proprio sul modello istituzionale monegasco e sul rispetto dei diritti fondamentali: "Molto interessante la tematica del rispetto dei diritti umani e anche lo scambio che c'è stato nell'emiciclo tra la delegazione parlamentare monegasca e il Ministro di Stato di Monaco, che fa fare delle riflessioni importanti sul sistema istituzionale monegasco".

Renzi sottolinea inoltre l'avvio dei lavori della Commissione per l'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: "Mi sono iscritto e ne faccio parte. Sono stati eletti presidente e vicepresidente e il network ha così iniziato ufficialmente la propria attività". Ma uno dei passaggi più significativi arriva dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset. Nel suo intervento ha infatti rivelato che l'organizzazione è stata recentemente colpita da un grave attacco informatico, con possibili compromissioni di dati. Un episodio che, secondo Renzi, rappresenta un campanello d'allarme per tutte le democrazie europee: "È un tema sul quale riflettere. Deve far riflettere le democrazie e soprattutto i singoli Stati. Credo che una riflessione importante sarebbe necessaria anche a San Marino".









