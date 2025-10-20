INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA ICEE: partiti i lavori della Commissione Interni In Comma Comunicazioni il Sds Andrea Belluzzi annuncia l'imminente deposito della relazione sull’accordo di associazione con l’Unione Europea. Giovedì il riferimento del SdS Lonfernini, sull'avanzamento degli interventi nel sistema scolastico

Una lunga settimana di lavori per la Commissione Affari Interni impegnata nell'esame dell'atteso progetto di legge per introdurre l'ICEE: l'indicatore della condizione economica per l'equità. Pdl presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni. Uno strumento di cui si parla da tempo e che consentirà di misurare, tramite un indicatore, la situazione delle famiglie, anche per parametrare gli aiuti economici e le misure di welfare in base alla ricchezza.

Il comma comunicazioni si apre però con l'annuncio del Segretario di Stato Andrea Belluzzi dell'imminente deposito della relazione sull’Accordo di associazione con l’Unione Europea e sottolinea che la preparazione della pubblica amministrazione è una priorità fin dall’inizio del suo mandato.

Sull'ICEE Belluzzi rimarcata l'importanza della norma, ma anche la necessità di una prima fase di sperimentazione in cui raccogliere dati per avere uno strumento il più accurato possibile. Testo ritenuto essenziale da tutti i consiglieri. Dalle opposizioni però evidenziale alcune criticità, su tutte la possibilità di intervenire attraverso regolamenti del Congresso di Stato per accelerare l'iter: “In questo pdl – fa notare Maria Katia Savoretti, Repubblica Futura - molte cose non ci sono e se tutto andrà a discrezione del Congresso di Stato tramite regolamentazione non è assolutamente corretto, non c'è un confronto”. “La Costituzione sammarinese parla chiaro – aggiunge Emanuele Santi, Rete – se devi chiedere o meno a una persona di dare di più o ricevere meno non lo si può fare con regolamento, va fatto tramite decreto”.

Marco Mularoni, PDCS, evidenzia come l'utilizzo dei regolamenti permetta di non impallare i lavori consiliari e garantisca una maggiore semplicità futura in caso di modifiche. “L'ICEE è fondamentale - ricorda Giuseppe Maria Morganti, Libera – perché fino ad oggi San Marino ha elargito aiuti a pioggia a tutti non potendo, in questo modo, sostenere maggiormente le fasce di popolazione in maggiore difficoltà”.

Dopo la pausa ripresi i lavori con l'esame dell'articolato. Grande attenzione al tema trust o altri strumenti che potrebbero eludere l'esatta certificazione del patrimonio. Giovedì atteso il riferimento del segretario all'Istruzione, Teodoro Lonfernini, sull'avanzamento degli interventi attuati nel sistema scolastico.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: