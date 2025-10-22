TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:41 Tentata cessione Banca San Marino, Tomasetti (Bcsm): “Nessun rischio per Bsm, sistema è solido” 12:35 Il Cosmos la spunta ai rigori e vola ai quarti di Coppa Titano 12:09 Bcsm nega l'acquisizione di Banca di San Marino da parte di un gruppo estero 12:02 Jazz ibrido vocale al "Torrione" (Fe)
  1. Home
  2. News
  3. Politica

ICEE: proseguono spediti i lavori in Commissione

Approvati 14 articoli, trovata un intesa su più punti tra commissari di maggioranza e opposizione. Il SdS Belluzzi: obbiettivo principale rendere ICEE il più equo possibile

di Giacomo Barducci
22 ott 2025
ICEE: proseguono spediti i lavori in Commissione

Proseguono i lavori in commissione per approvare il progetto di legge sull'indicatore della condizione economica per equità. Approvati 14 articoli. Trovate intese su più punti tra i commissari di maggioranza e opposizione. Approvati infatti emendamenti proposti da Domani Motus Liberi e Rete. Sollevate nuovamente dalle opposizioni perplessità nel ricorrere in modo massiccio all'uso della regolamentazione del Congresso di Stato. Da Governo e Maggioranza proprio su questo punto arrivata l'apertura in alcuni commi al passaggio da regolamento a decreto, come chiesto dalle opposizioni.

“Ringrazio per aver cambiato impostazione su alcuni punti – sottolinea Emanuele Santi, Rete – in parte è stato fatto un lavoro molto migliorativo”. L'obiettivo principale del testo, afferma il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi, è quello di rendere l'indicatore ICEE il più equo possibile.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica