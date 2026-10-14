ICEE, "quasi 300 pratiche aperte in due giorni": parte la prova sul campo

“In due giorni quasi trecento pratiche aperte”, tra concluse e ancora in fase di compilazione. A riferirlo il Segretario agli Interni Andrea Belluzzi. L’ICEE entra nel vivo: il nuovo indicatore della condizione economica delle famiglie affronta la prova dei casi concreti. La sperimentazione è partita il primo ottobre e l’Osservatorio ha esaminato le prime risultanze. Ora comincia il lavoro di analisi, per verificare come lo strumento risponde alle diverse situazioni e dove occorre correggerlo.

"L’applicativo gira bene – afferma Belluzzi - però ci sono casi limite che andiamo a valutare e analizzare per perfezionare la funzionalità dello strumento". L’obiettivo è rendere più equa la distribuzione degli aiuti, considerando insieme redditi, patrimonio e composizione familiare. Ma per chi richiede un sostegno c’è un punto fermo: durante i dodici mesi di prova, il valore dell’ICEE non determina l’accesso alle prestazioni né il loro importo. Restano validi i criteri attuali.

La Dichiarazione Patrimoniale e Reddituale (DPR) serve a raccogliere dati, verificare l’indicatore e preparare le future soglie. Il test riguarda diritto allo studio, assegno familiare integrativo, liste di avviamento al lavoro, reddito minimo familiare e tariffe sociali per le utenze domestiche. Una platea che fornirà un campione numerico molto consistente.

"Solo per il diritto allo studio ci sono circa un migliaio di domande ogni anno, quindi avremo una massa su cui lavorare attorno alle 1.500-2.000 dichiarazioni. Vista la nostra dimensione, è una massa che fa testo a livello statistico per tante ragioni: il funzionamento, i dati. Dovremo mettere al sistema e ascoltare anche l'ufficio statistica, le analisi che faranno gli analisti di Ciscop che ci supportano sull'applicativo. C'è molto da lavorare”.

Nella prossima riunione mensile, l’Osservatorio incontrerà i responsabili degli uffici che ricevono le dichiarazioni e i programmatori di Ciscop. Al centro, il dialogo tra l’applicativo ICEE e i sistemi gestionali delle singole prestazioni. Un percorso complesso ma affrontato con spirito collaborativo. "Sono soddisfatto del dialogo che c'è con tutti i rappresentanti al tavolo. Abbiamo anche valutato di prendere in considerazione anche i possibili emendamenti, non tanto ai regolamenti così come sono stati emessi ma in prospettiva segnarci quelli che sono gli aspetti sulla regolamentazione o sul PDL stesso su cui vogliamo intervenire a fine sperimentazione, per migliorare l'applicativo stesso. È un po’ complesso, ma stiamo accorgendoci che è complessa la materia su cui stiamo lavorando".

Verificare, valutare, correggere: la sfida dell’ICEE resta quella di tradurre condizioni di vita complesse in criteri d'accesso equi, garantendo che le tutele sociali raggiungano chi ne ha realmente bisogno.







