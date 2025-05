ICEE, Rete incontra sindacati e associazioni datoriali. Sul Pdl: "servono modifiche sostanziali"

Nel video l'intervista

In attesa che il Progetto di Legge sull'ICEE - l'indicatore della Condizione Economica per l'Equità - approdi in Commissione, Rete ha incontrato parti sociali e datoriali, per raccogliere osservazioni e suggerimenti. Propedeutico al confronto un documento, condiviso con le parti, in cui il partito mette nero su bianco considerazioni critiche e proposte migliorative, individuando, tra i maggiori punti deboli del Pdl, il tema del reddito. “L'impostazione di questo ISEE Sanmarinese – afferma Gian Luigi Macina - è basata soprattutto sul reddito, che i dati diffusi in questo periodo e largamente dibattuti ci dicono che è un parametro sostanzialmente inattendibile per diverse categorie di contribuenti. Quindi questo porta a dire che va rinforzata la parte della legge che ha a che fare con il patrimonio. Un altro aspetto importante è quello sulla famiglia: non c'è piena rispondenza nel testo legislativo rispetto al nostro diritto di famiglia e anche alcune sanzioni che sono in codice penale per gli inadempienti. Sicuramente questo aspetto va ben ricalibrato. Infine – conclude Macina - è molto importante evitare che il cittadino debba fare una dichiarazione dei redditi aggiuntiva molto complessa. Secondo noi l'impostazione è prendere tutti i dati che servono, poi, in base ai principi legislativi odierni, si fa un calcolo dove il soggetto vede se rientra o meno in una provvidenza”. Rete chiede maggiore trasparenza sulla disponibilità patrimoniali e di certi beni, come ad esempio quelli detenuti attraverso trust, presi a noleggio o in leasing, che rischiano di non influire sul coefficiente ICEE di chi ne usufruisce. “Faccio un esempio banalissimo: se ho una casa conferita in un trust nella quale vivo non mi va nei calcoli. Al contrario, se ce l'ho come diritto di proprietà diretto va su nei calcoli. Ecco, vanno corrette queste distorsioni che sono legate a strumenti giuridici che non vanno demonizzati ma che sono presenti nel nostro ordinamento”. Al termine dell'incontro Rete si dice soddisfatta e parla di recepimento positivo da parte delle categorie. “Ovvio, ci sono puntualizzazioni su singoli aspetti, ma in linea di massima abbiamo riscontrato condivisione su una visione più attenta affinché non ci siano distorsioni”. Il Pdl - dice Macina - è molto simile al testo del Decreto. "Servono modifiche sostanziali".