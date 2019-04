ICEE, sarà emesso nuovo decreto da ratificare nel prossimo Consiglio

Il primo Consiglio utile, probabilmente nell'ultima settimana del mese, ratificherà l'ICEE. In corso in questi giorni gli incontri governo-sindacati. La scadenza: l'11 aprile. In quella giornata ne sarà emesso uno in sostituzione ed il primo Consiglio utile ratificherà il decreto delegato che istituisce l'indicatore della condizione economica per l'equità. Sulle linee, gli obiettivi e le potenzialità dell'ICEE ha insistito a lungo il Segretario agli Interni Guerrino Zanotti, convito che lo strumento, basato su una verifica su patrimoni-redditi ma anche sui consumi, sarà capace di restituire un quadro più veritiero e di conseguenza accertare capacità e bisogni reali delle famiglie sammarinesi.

Uno strumento invocato da tempo, la cui ratifica era prevista a febbraio, ma slittato su richiesta della CSU, per un confronto più approfondito su un provvedimento così complesso, che stabilirà l'accesso a strumenti di protezione sociale. Giovedì della scorsa settimana l'incontro con i sindacati, che avevano espresso in quella occasione il timore che lo strumento potesse ripercuotersi su bilanci familiari già fortemente colpiti con l'imposta patrimoniale, il paventato aumento dell'IGR, la sanatoria edilizia, il probabile taglio alle pensioni e l'introduzione dell'IVA sammarinese; chiesto quali strumenti e controlli consentiranno la certezza dell'individuazione di tutti i redditi, proposto che lo strumento sia equipollente all'Isee italiano. Osservazioni e proposte assorbite dall'articolato definitivo, su cui ci sarà presto un nuovo confronto. Poi la ratifica in Aula.