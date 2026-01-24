Icee, SdS Belluzzi: "Strumento per le riforme"

“Portiamo non solo a casa un progetto in via definitiva, ma perché a fianco ad esso è già pronto l'applicativo e quindi con la collaborazione anche di istituzioni come l'Associazione Bancaria Sammarinese abbiamo uno strumento che finalmente può essere messo a disposizione per le riforme, perché il vero tema adesso è aver creato la piattaforma, l'Icee, su cui possono poggiare quelle riforme per le previdenze che possono garantire meglio i diritti e possono garantire più i diritti”.

Parla di “passaggio storico” il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi, per l'approvazione con 37 voti favorevoli della legge sull'Icee, “la cornice normativa essenziale per la gestione delle politiche di welfare dei prossimi anni”. Testo a cui le opposizioni hanno sì espresso un sostegno di principio ma criticato in Aula la presenza di numerose deleghe e la mancanza dei decreti attuativi, scegliendo infine l'astensione. La maggioranza, di contro, ha difeso il provvedimento perché orientato al superamento di logiche di assistenza frammentarie a beneficio di interventi mirati in situazioni di reale necessità. Ma quali saranno le tempistiche per l'attuazione effettiva? “L'Icee – aggiunge Belluzzi - avrà un anno di sperimentazione e l'elemento di novità rispetto ai decreti precedenti è proprio perché viene istituito un organismo che valuterà i dati raccolti, valuterà il funzionamento dell'Icee che verrà introdotto come dichiarazione da compilare per alcune provvidenze come gli assegni familiari e il diritto allo studio. Acquisendo questi dati si potrà verificare sia la funzionalità e il funzionamento corretto della norma, ma soprattutto acquisire i dati per stabilire le varie soglie a cui agganciare i provvedimenti di riforma di cui parlavo”.