RIFORMA IGR IGR al centro dell'Attivo dei Quadri Sindacali. Maggioranza: "Volontà di continuare il confronto" Alle 17.30 Csdl, Cdls e Usl incontreranno la stampa

C'è attesa per l'Attivo dei Quadri Sindacali di Csdl, Cdls e Usl, che si riunirà nel pomeriggio per valutare lo stato della negoziazione sulla Riforma IGR e assumere le conseguenti determinazioni. Il rischio che vengano messe in campo nuove iniziative di protesta è concreto considerando che sui lavoratori frontalieri non è stata trovata la quadra. Non bastano gli accordi sugli altri punti contestati: il sindacato ha dato un giudizio “negativo” dell'incontro di martedì, giorno in cui governo e maggioranza hanno rappresentato il proprio punto di sintesi.

Proprio la maggioranza, in una nota, rimarca il "serrato confronto" e parla di "clima costruttivo", alla ricerca di punti di convergenza. Ricorda gli emendamenti migliorativi presentati dopo il deposito del testo in prima lettura, come l’estensione delle nuove detrazioni di imposta a fronte della tracciabilità della Smac Card per tutti i lavoratori sia residenti che frontalieri. Modifiche illustrate ai sindacati venerdì scorso mentre, il giorno successivo, sono stati Csdl, Cdls e Usl ad esporre le proprie istanze di modifica. Su quali questioni, dunque, c'è condivisione?

Le forze di Governo entrano nel merito: c'è disponibilità ad innalzare la soglia di reddito, che nella prima proposta era stata fissata a 23.000 euro, affinché su questa non risultino maggiori impegni per i contribuenti, ricomprendendo anche il TFR. Sì, poi, ad un sistema che favorisca una migliore progressività dell’imposta, passando anche gradualmente dalle deducibilità al sistema delle detrazioni. C'è condivisione anche sul rendere più efficace la struttura amministrativa dei controlli fiscali e per la gradualità della quota Smac necessaria ad ottenere la detrazione massima di 900 euro in relazione al reddito.

Ciò che divide è il bonus protezione reddito, concepito dal Governo come incentivo esclusivamente per i residenti in sede di dichiarazione dei redditi o per i dipendenti anche come acconto in busta paga. Al netto di questa divergenza, la maggioranza plaude ad una riforma che nel suo complesso – scrive - "introduce benefici tangibili per i lavoratori, con un alleggerimento della pressione fiscale per residenti e non rispetto alla prima lettura, ampliando la possibilità di raggiungere la soglia di consumi necessaria a maturare la detrazione SMaC". Su questo punto “resta aperto il dialogo in cerca di una sintesi condivisa”. Il governo ha dato la propria disponibilità ad “elevare la quota di acquisto carburanti (ora fissata a 750 euro) fino anche al suo raddoppio”, e che “le spese per le bollette di acqua, luce e gas, nonché i premi delle assicurazioni danni e i compensi aggiuntivi alla retribuzione (fringe benefit di cui godono in particolare molti lavoratori non residenti) possano far parte del novero di tracciabilità della Smac Card”. C'è anche l’impegno a “definire con l'Italia un quadro programmatico ampio e strutturato per la valorizzazione del lavoro frontaliero”. Governo e Maggioranza confermano la volontà di continuare il confronto. Oggi il sindacato dirà la sua.

