IGR, confronto serrato con i sindacati tra aperture e nodi da sciogliere

Il confronto prosegue in maniera serrata. Ieri, fino a mezzanotte, vertici di maggioranza e una rappresentanza di Governo, hanno affrontato con i sindacati i punti salienti contestati alla Riforma. Sul tavolo – che torna a riunirsi anche oggi alle 13 - controlli, frontalieri, TFR e Smac, temi oggetto di emendamenti già votati. Si ragiona anche su metodo e tempi della commissione che, come noto, è stata convocata anche il mese prossimo. A tal proposito le parti sociali hanno sollecitato di sospendere i lavori fino al 7 ottobre, per dare più tempo al confronto. La Commissione si sarebbe dovuta riunire alle 14.30 ma, come ieri, è stata sospesa per il nuovo round negoziale.

Questa mattina le tre sigle sindacali hanno riunito l'attivo dei quadri, la protesta va avanti, con in cantiere altre iniziative di mobilitazione. Trovare la quadra, però, è tutt'altro che facile.

Al netto delle aperture restano nodi da sciogliere, come la questione frontalieri. Ritirare la legge, così come chiedono anche le opposizioni, non pare in discussione. Privilegiata la via del dialogo al muro contro muro, a prescindere dalle diverse sensibilità, in maggioranza si sta lavorando in maniera compatta per trovare un accordo affrontando, numeri alla mano, ogni singola richiesta. Sebbene l'esame dell'articolato sia già iniziato, l'unanimità della Commissione potrebbe aprire a modifiche degli articoli già approvati. C'è anche la possibilità, ma solo con il via libera di 39 Consiglieri, di emendare durante la seconda lettura il testo già emendato. Sempre, naturalmente, che si trovi la quadra sulle questioni più spinose.

Ad accendere un clima già teso, la dura presa di posizione di Usc, che definisce "incomprensibile l'attacco del sindacato al comparto commerciale". Per l'associazione "il consueto ritornello secondo cui 'a San Marino tutto costa di più'" è falso e rischia "di creare presupposti per uno scontro sociale". D'altro canto boccia gli emendamenti del governo che portano al 18% le tasse per le imprese, e avverte: "significa mettere a rischio posti di lavoro e sviluppo”.







