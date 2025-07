IGR, depositato il PDL. Alleanza Riformista: "Un fisco più equo per far crescere San Marino"

IGR al centro di vari direttivi, tra cui quello – mercoledì sera - di Alleanza Riformista. Il partito avvierà un ciclo di incontri con forze politiche, sindacati e categorie per illustrare i contenuti della mozione conclusiva del Congresso ed aprire un confronto sui principali temi di attualità. Tra cui domina, in questi giorni, proprio l'imposta generale sui redditi. La posizione di AR è chiara ed è riassunta nella frase "un fisco più equo per far crescere San Marino". La Direzione, dopo il riferimento del Segretario politico Gian Nicola Berti, ha esaminato la proposta. La revisione del sistema fiscale è un percorso che sostiene, ritenendolo “un passaggio necessario per rafforzare la sostenibilità finanziaria dello Stato, garantire servizi pubblici efficienti e consolidare la fiducia dei mercati”.

La misura – scrive il partito in una nota - punta a un sistema fiscale più equo, moderno e in grado di sostenere lo sviluppo del Paese. Quanto agli obiettivi: il nuovo impianto dovrà tutelare i redditi medio-bassi, contrastare l’evasione e generare un gettito maggiore, contribuendo anche alla riduzione degli oneri legati al debito pubblico. Ciò permetterà di liberare risorse da destinare alla crescita e agli investimenti. AR ritiene fondamentale il confronto con parti sociali e categorie economiche: riconosce il ruolo centrale del sindacato e confida che il loro contributo sia responsabile, a tutela di tutte le categorie di lavoratori, residenti e non. “E' essenziale – rimarca - garantire che chi produce reddito a San Marino, pur non essendo residente, non subisca un aumento della pressione fiscale complessiva, ma contribuisca in modo più equo nel Paese in cui il reddito è generato”. Al contempo non vuole che la riforma diventi uno strumento per introdurre patrimoniali mascherate o controllo generalizzato sui contribuenti. Su questo punto il partito è molto chiaro: è assolutamente contrario a mettere in piazza i conti bancari anche di chi le tasse le paga. Vuole invece che rappresenti un’opportunità per costruire un rapporto nuovo e trasparente tra Stato e cittadino, basato su equità, responsabilità e sviluppo”.

Smentisce poi quelli che definisce “i catastrofismi dell’ultima ora”, secondo cui gli interventi sull’IGR “graverebbero sulle tasche dei sammarinesi”. “Nulla di più falso. L’obiettivo della legge – chiarisce - è recuperare gettito su redditi prodotti a San Marino da banche, autonoleggi, operatori economici e altri soggetti che oggi sfuggono all’imposizione fiscale sammarinese. Intanto questa mattina è stato convocato un Congresso di Stato ad horas proprio per la delibera IGR. Il Pdl, dunque, è stato depositato: il provvedimento approderà in prima lettura nel Consiglio di luglio. Dalla maggioranza viene rimarcato che il progetto è aperto ad eventuali modifiche. Nel pomeriggio si è svolto invece l'incontro con le categorie economiche, in un clima decisamente più sereno rispetto a quello di ieri col sindacato.