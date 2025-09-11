IGR: Domani Motus Liberi ribadisce la sua contrarietà

Una riforma non necessaria che impatta solo su coloro che pagano le tasse: Domani Motus Liberi non usa giri di parole e va diretto al punto, nella serata pubblica alla Sala Montelupo di Domagnano. Rimarca la sua netta contrarietà alla riforma IGR così come proposta dal Governo. Il partito inoltre ritiene il progetto inemendabile e spiega che per reperire le risorse necessarie al paese basterebbe applicare in maniera precisa e puntuale l'attuale normativa in vigore.

"Il provvedimento sulla riforma fiscale, che riforma fiscale poi non è, perché è semplicemente un ritocco della legge fiscale attuale - afferma Elisa Zafferani, Domani Motus Liberi - che non prevede nuovi strumenti per l'emersione di redditi non dichiarati, mentre va a mettere le mani in tasca a chi già le imposte e le sta pagando: dipendenti e pensionati, con misure non eque e secondo noi molto migliorabili".

Nel corso della serata analizzate le principali criticità del testo, che per Domani Motus Liberi va a creare importanti discriminazioni tra categorie di lavoratori aumentando il rischio di conflittualità nelle aziende. "Il nostro scopo - aggiunge Elisa Zafferani - è quello di dare una comunicazione chiara alla cittadinanza e raccogliere quelle che sono le domande, i chiarimenti, e proporre peraltro alla cittadinanza una nostra iniziativa che presenteremo sotto forma di emendamento in modo da andare ad aggiungere strumenti a questo provvedimento".

La riforma IGR infiamma gli animi anche della Federazione pensionati USL. Il sindacato ritiene che la misura porterà in dote altri sacrifici, richiesti solo e soltanto a chi fin qui di sacrifici ne ha fatti sin troppi. “Riteniamo – scrivono - sia giunto il momento di scaldare i motori per lo sciopero che dovrà essere il più partecipato di sempre”. Non soltanto le pensioni non sono state adeguatamente rivalutate, aggiungono i pensionati USL, ma ora si parla di andare ulteriormente ad eroderle con una riforma i cui effetti negativi impatterebbero sin da subito e presumibilmente per molti anni a venire. “Si stanno condannando i pensionati sammarinesi a un futuro di povertà – tuonano - dove forse nemmeno più le cure saranno garantite a tutti”. “Occorre opporsi – dichiara il Segretario della Federazione Pensionati USL Luigi Maria Belisardi - e chiarire sin da subito che i sammarinesi non sono disposti a rinunciare a ciò che hanno di più caro: la libertà”.

Nel servizio l'intervista a Elisa Zafferani (Domani Motus Liberi)