Igr: eventuale sciopero a fine settembre, forse venerdì 26

8 set 2025
L'assemblea di stamattina

Al via le assemblee zonali indette da CSdL, CDLS e USL contro la riforma IGR. La prima, questa mattina, al Teatro Nuovo di Dogana. Secondo i sindacati le misure prospettate aumentino le tasse, discriminano i frontalieri e riducono il potere d’acquisto già eroso dall'inflazione. In due settimane, sette le assemblee zonali pianificate. Si terranno tutte a Dogana al Teatro Nuovo e a Borgo Maggiore, al Teatro Concordia. Stamani a Dogana c'erano i dipendenti amministrativi del Cons e delle aziende: Colombini, Scm, Asa e Colorificio. In sala anche numerosi pensionati, I delegati, all'attivo dei quadri, dei giorni scorsi, hanno dato mandato di proseguire fino all'eventuale sciopero generale, ipotizzato durante la discussione del pdl in Commissione Finanze. La data non è fissata, ma potrebbe essere a fine settembre, forse venerdì 26. Per le organizzazioni sindacali la riforma rappresenta “l’apice dell’iniquità” e rischia di aggravare le disuguaglianze. 




