IGR, Gatti incontra la maggioranza. No alla "minimum tax" ma confermate le misure sui frontalieri

“Perché una modifica all'IGR?”: il Segretario alle Finanze apre l'incontro con la maggioranza rispondendo alla domanda che più serpeggia tra le forze politiche e sociali dopo l'annuncio di volere approvare il testo entro l'anno affinché produca effetti nel 2026. Testo che tra l'altro aveva inserito all'ordine del giorno del Congresso di Stato di martedì, per poi ritirarlo proprio alla luce di questo confronto. Tornando alla domanda iniziale, Marco Gatti parte da una premessa: “Il nostro è un bilancio in equilibrio ma non forte”.

Tenendo quindi conto della delicata ed imprevedibile situazione internazionale, vuole mettere al riparo il paese da eventuali scossoni di mercato e da aumenti dei costi dell'energia. Il secondo motivo è che questo provvedimento, sollecitato da tempo dal Fondo Monetario, garantirebbe al paese un rating migliore e di conseguenza condizioni più vantaggiose in vista delle future emissioni di titoli di debito pubblico. Infine, per finanziare lo sviluppo e far fronte ai prossimi passaggi legati al rinnovo dei contratti di lavoro: “Come Governo – afferma - non vorremmo ragionare sempre senza riconoscimenti economici”.

Si passa, quindi, all'analisi dei contenuti in un clima definito “sereno e costruttivo”. Nessun muro contro muro: al Segretario viene riconosciuto un atteggiamento di apertura rispetto a diverse proposte. La principale riguarda la “minimum tax”: è stato infatti deciso di ritirare questo strumento a favore del cosiddetto “ruling fiscale”, per semplificare il rapporto tra i contribuenti e lo Stato. Al contempo si ragiona su misure efficaci di contrasto all'evasione. Altro punto, fortemente criticato dai sindacati, riguarda i lavoratori residenti fuori confine: in questo caso sono confermate le misure sui frontalieri, ai quali non verrà più riconosciuta la detrazione Smac “in quanto – è stato detto - le detrazioni d'imposta sono legate al concetto di residenza fiscale” e così “si corregge l'asimmetria tra i due regimi”.

Si è inoltre parlato del contenimento della spesa pubblica improduttiva e della creazione di un'agenda di governo puntuale per dare impulso all'economia. Dalla maggioranza c'è chi sollecita un ulteriore incontro con le forze sociali per illustrare le modifiche rispetto alla prima versione del testo. Incontro che dovrebbe essere fissato prima del deposito del pdl, con Gatti che ribadisce di volerlo portare in prima lettura nel Consiglio di luglio.