IGR: governo e maggioranza compatti, "impianto equilibrato"

All'indomani della proclamazione dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali per la giornata di martedì 23 settembre in segno di protesta verso il nuovo assetto IGR, Segreteria di Stato alle Finanze, a nome del Governo, e maggioranza – compatte - fanno il punto sugli accorgimenti apportati al testo in vista dell'esame in Commissione la prossima settimana. “Alla luce delle tensioni nel mondo del lavoro – spiegano – sono stati presi in considerazione alcuni interventi con il carattere della temporaneità, che si stima porteranno all'anno 5 milioni di euro in più nelle casse dello Stato, oltre a nuove proposte nel solco dell'equità e con impatto limitato sulle tasche dei cittadini”.

Per Dc, Ar, Psd, Libera ed Elego, “un impianto equilibrato”, che guarda – si è detto - al recupero di risorse non per coprire la spesa corrente ma destinate ad investimenti ed interventi strutturali indifferibili, alla crescita economica e all'abbassamento del debito”. "La necessità di modificare la legge IGR nasce proprio dal bisogno di sistemare quello che in passato, proprio per le difficoltà del bilancio, non si è fatto, - dice Marco Gatti - perché sta diventando una situazione grave. Abbiamo cambiato l'impostazione, chiaramente differente rispetto alla prima lettura. Si grava un po' di più sull'impresa, però in maniera non strutturata, in maniera temporanea, anche perché il nostro obiettivo è di scommettere sulla crescita e sullo sviluppo. Con norma transitoria, introdurremo un addizionale di un 1% per 5 anni. Dall'altra parte, invece, abbiamo raccolto le preoccupazioni che non soltanto dal sindacato, che chiaramente difende la categoria dei lavoratori, c'era stata sottoposta, ma anche dall'impresa, cioè di non avere troppo squilibrio all'interno dell'azienda sul reddito netto percepito. E quindi abbiamo esteso in maniera, diciamo, anche impropria quella che è una detrazione di imposta per le spese fatte in territorio, anche ai frontalieri".

Governo e maggioranza fanno leva anche sui controlli grazie ad un sistema informatico che metterà l'ufficio tributario nelle condizioni di renderli automatici. Attenzione anche alle famiglie: tra gli emendamenti previsti, l'introduzione di nuove deducibilità delle spese scolastiche moltiplicate per il numero di figli e sostegno alle spese per l'infanzia. "Accorgimenti con cui si è cercato di rendere migliore il Pdl, - dicono - centrando ugualmente l'obiettivo dei 20 milioni di entrate annue”. E sullo sciopero: "Dal mio punto di vista, - osserva il Segretario di Stato alle Finanze - conoscendo un po' quelli che sono i redditi netti che saranno determinati dalla riforma, la maggior parte delle persone si accorgeranno che avranno perso di più con lo sciopero rispetto a quello che gli sarà richiesto. Questo non succederà per i redditi alti".

Nel video l'intervista a Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.







