IGR: il focus dell'Aula si sposta agli articoli sui controlli. Verso l'approvazione definitiva del PdL

A breve la ripresa dei lavori del Consiglio Grande e Generale, con l'analisi e la votazione articolo per articolo della riforma IGR; e dei relativi emendamenti, concordati in precedenza - da sindacati e fronte governativo - a seguito di settimane di forte contrapposizione. Nella full immersion di ieri superato il giro di boa; giungendo al 34esimo, degli oltre 50 articoli previsti. Già alle spalle punti chiave del testo come la progressività delle detrazioni Smac. Si riprende oggi dalle norme relative ai controlli; da non escludersi una dialettica serrata, vista la delicatezza del tema. Possibile comunque che la partita si chiuda in giornata; prevista infatti anche una seduta serale. Una volta archiviato il dossier riforma fiscale, l'Aula dovrà ratificare – nello stesso Comma – il decreto sul rinnovo di 50 milioni di titoli del debito interno, con tasso al 2%; e approvare il PdL che regolerà le nuove emissioni.







