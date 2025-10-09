IGR: in attesa di tornare al tavolo, i sindacati preparano nuove iniziative

All'indomani dell'approvazione in Commissione Finanze della Riforma IGR, i sindacati non arretrano di un passo e forti della massiccia partecipazione ad entrambi gli scioperi, preparano altre iniziative di protesta e sensibilizzazione. Ieri il Segretario alle Finanze Marco Gatti ha ricordato che il progetto non è definitivo, che le modifiche concordate saranno tradotte in emendamenti che verranno portati da maggioranza e Governo in sede di seconda lettura e che sui nodi ancora da sciogliere ci sarà confronto affinché la norma sia il più condivisa possibile.

Le parti sociali, ferme sulle proprie posizioni, attendono di essere chiamate nuovamente al tavolo, perché “al momento – dice Enzo Merlini della Csdl – stiamo parlando solo di chiacchiere e vogliamo vedere come le dichiarazioni di buona volontà verranno tradotte in concreto”. “Siamo disponibili al confronto soprattutto per la forza che ci viene dalla piazza – gli fa eco Milena Frulli della Cdls - ma i tempi stringono e vanno attivati i tavoli il prima possibile”. L'intenzione di Gatti, infatti, è portare il provvedimento nel Consiglio di ottobre. “Nonostante la maggioranza faccia finta di non capire ciò che è successo – commenta Francesca Busignani di Usl - i lavoratori sammarinesi e frontalieri in ogni caso hanno già vinto, perché hanno dimostrato che la democrazia non si compra al supermercato. Chi non ha realmente capito il peso della piazza e non si siederà realmente al tavolo per fare in modo di arrivare al prossimo Consiglio con norme davvero condivise e strutturalmente cambiate, si ritroverà la forza di quella piazza al momento delle elezioni”.

Intanto, sui contenuti della legge, prende posizione anche Apas. Nel mirino la scelta di eliminare le spese veterinarie dalle deduzioni fiscali: “decisione ingiusta che colpisce cittadini e animali”, accusa l'Associazione, che segnala l'aumento delle rinunce di proprietà, spesso motivate da situazioni economiche difficili. “Privare i cittadini di un piccolo sostegno fiscale sulle spese veterinarie – avverte - significa rendere ancora più fragile un equilibrio già precario, con conseguenze dirette anche sul numero di animali che finiscono in canile”. Definisce questa decisione “un grave passo indietro e un segnale di scarsa attenzione verso un tema sentito da gran parte della cittadinanza”. Chiede quindi a Governo e Consiglio di rivedere questa scelta, ripristinando la deduzione delle spese veterinarie nel testo finale della riforma.









