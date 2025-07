IGR, incontro tra maggioranza e Governo: al lavoro per il confronto allargato

L'IGR resta al centro del dibattito politico. Dopo la prima lettura in Consiglio, ieri, al Begni, esponenti di maggioranza hanno incontrato i Segretari di Stato Gatti, Fabbri e Pedini Amati. Più che sui contenuti pare che l'attenzione si sia concentrata sulla definizione dell'agenda per il confronto con sindacati, categorie economiche ed opposizioni.

Come noto, il Segretario alle Finanze Marco Gatti vuole chiudere presto la partita, per arrivare all'approvazione del pdl entro l'anno e testarne gli effetti nel 2026. Minoranza e sindacati hanno duramente criticato l'impostazione del provvedimento, accusandolo di colpire laddove è più facile, ovvero reddito da lavoro dipendente e pensioni. Resta poi il nodo frontalieri, “risorsa essenziale per le imprese” ha rimarcato l'Anis, che invoca equità e uguaglianza. Insomma, non sarà facile trovare la quadra.

Csdl, Cdls e Usl sono pronte a dare battaglia, e minacciano lo sciopero generale. Le tre sigle lanceranno, a settembre, la campagna informativa con tutti i lavoratori sui contenuti della legge. Va da sé che ogni decisione dipenderà dalla reale disponibilità politica a discuterne con le parti sociali. Il Segretario Generale della Csdl Enzo Merlini fa notare i tempi contingentati: “Se l'intenzione – dice – è quella di fissare a settembre la Commissione senza che ad agosto ci sia spazio per il confronto, sarà un atto di rottura. Significa che la legge sarà blindata e non ci sarà più occasione di intervenire”. In tal caso – afferma - lo sciopero potrà essere annunciato ancor prima delle assemblee. “Salvo – aggiunge sorridendo - che il nostro lavoro lo faccia la maggioranza perché l'abbiamo convinta”.

Per il Consiglio Confederale CDLS la Riforma IGR costringe una popolazione “ai domiciliari”, e avverte: “si prospetta uno sciopero generale se non ci saranno margini di trattativa o il Governo affretterà i tempi dell’iter legislativo”. Per il Segretario Generale Milena Frulli "le proiezioni della Segreteria Finanze, difese anche dai partiti di maggioranza, hanno il paraocchi: Le ‘rosee’ previsioni per pensioni e redditi più bassi – dice - non considerano il Tfr che raddoppia e gli oneri deducibili, consentiti solo per spese fatte a San Marino”.

Intanto dalle forze di Governo arriva la rassicurazione sulla volontà di dialogo. Gli incontri dovrebbero partire a breve, forse già dalla prossima settimana. Agosto, mese tradizionalmente di ferie, vedrà quindi le parti al lavoro, prima che l'IGR approdi in commissione, che dovrebbe tenersi a fine settembre, dopo la sessione consigliare.