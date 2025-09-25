LE INTERVISTE IGR: la Commissione Finanze sospende i lavori fino al 7 ottobre. Accolta la richiesta dei sindacati Maggioranza: "Disponibilità ad un dialogo aperto e trasparente".

È stata una giornata convulsa, di trattative ed incontri. Dopo quello tra maggioranza e sindacati alla Segreteria Lavoro, la Commissione Finanze, che aveva sospeso la seduta pomeridiana – in accordo con maggioranza e Governo – ha accolto la richiesta delle parti sociali di sospendere i lavori fino al 7 ottobre e di iniziare, già da domani, un serrato confronto per arrivare, auspicano le parti, a modifiche condivise.

"Atto dovuto - commenta Milena Frulli della CDLS - perché uno sciopero di 10.000 persone in piazza meritava uno stop alla Commissione. Ma anche un'apertura perché finalmente i commissari e la maggioranza hanno deciso di sedersi al tavolo con noi per valutare alcuni aspetti di questa riforma".



Questa mattina le tre sigle sindacali – più agguerrite che mai - avevano riunito l'attivo dei quadri annunciando altre iniziative di mobilitazione, non solo durante il Consiglio.

"Abbiamo deciso di fermare qualsiasi forma di mobilitazione" afferma Francesca Busignani di USL. "È chiaro che se non si arriva a un risultato entro il 7 o prima del 7, abbiamo già in programma diverse mobilitazioni, anche perché oggi all'attivo dei quadri sono emerse parecchie proposte anche molto interessanti che ci auguriamo di non dover mettere in atto, perché speriamo finalmente di riuscire a dialogare in maniera costruttiva per fare in modo di portare nell'alveo di equità una Riforma partita sicuramente sotto tutt'altri auspici".



Sul tavolo i punti salienti contestati , come controlli, frontalieri, TFR e Smac, oggetto di emendamenti già votati. Al netto delle aperture come la detraibilità Smac in forma progressiva, restano nodi da sciogliere, come la questione frontalieri.

Ritirare la legge, così come chiedono anche le opposizioni, è fuori discussione. A prescindere dalle diverse sensibilità, la maggioranza sta quindi lavorando compatta per trovare un punto di incontro, affrontando, numeri alla mano, ogni singola richiesta.

"Ci sono diverse resistenze - afferma Enzo Merlini della CSDL - quindi non siamo assolutamente in grado di prevedere se il confronto sarà fruttuoso o meno. Intanto il fatto che sia venuto a mancare il tabù rispetto al fatto che quei punti fondamentali non siano immodificabili è già qualcosa. Poi nel concreto vedremo. E' importante anche che sia stato assicurato, qualora si trovasse un accordo, che anche gli articoli già approvati in commissione che dovessero essere cambiati e modificati, possa avvenire con le firme della maggioranza in seconda lettura. Lo vedremo nel corso dei prossimi giorni".

La sospensione della Commissione fino alla prossima convocazione del 7 ottobre – scrive la maggioranza – nasce dalla volontà condivisa di aprire un confronto puntuale e costruttivo con le forze sindacali, così da individuare possibili soluzioni di sintesi sui principali nodi emersi nel dibattito sulla riforma IGR. Conferma la propria disponibilità ad un dialogo aperto e trasparente, con l’impegno a trovare una sintesi che si traduca in emendamenti da presentare in Commissione Finanze e, se necessario, anche in sede di seconda lettura della legge in Consiglio Grande e Generale. Intende mantenere aperto il confronto anche con le altre forze sociali e datoriali, affinché la riforma possa essere il risultato di una sintesi la più ampia e condivisa possibile.



