Igr, la maggioranza difende le modifiche: "Benefici per i redditi più bassi".

La modifica dell'Imposta Generale sui Redditi non impatterà in modo pesante sulle tasche dei sammarinesi: sui redditi medio-alti l'aumento stimato è di 7 euro al mese mentre sui redditi bassi è prevista addirittura una minore pressione dovuta alla rimodulazione delle deducibilità.

E' questa la posizione che gli esponenti politici di maggioranza hanno sottolineato a riguardo ieri durante la trasmissione "Palazzo Pubblico". E' chiaro - ha detto Massimo Andrea Ugolini, capogruppo PDCS -che gli interventi sulla riforma dell'IGR sono sempre interventi non facili", però occorre intervenire a distanza di 12 anni dalla precedente riforma. Con l'obiettivo dichiarato di "creare delle sacche surplus, affinché, anno per anno, si possa diminuire il debito pubblico". Ugolini ha poi sottolineato l'introduzione di "controlli automatici" su chi ha dichiarato meno di 15.000 nei 3 anni precedenti. Silvia Cecchetti (PSD) ha affermato che l'intervento "non arriva perché c'è un'emergenza, al contrario è molto responsabile e lungimirante". Ha contestato l'idea che gravi sui più deboli, asserendo che "non è vero che paga chi è più debole". "Abbiamo fatto una serie di prove - ha aggiunto - e sui redditi bassi c'è una minore pressione", mentre sui medio-alti l'aumento previsto è di "7 euro in più al mese". Gemma Cesarini (Libera) ha chiarito che il suo partito "riconosce la necessità di un intervento fiscale per meglio perseguire un equilibrio di bilancio" per il "finanziamento di investimenti e progetti" (legge sulla casa, sanità) e una "migliore valutazione da parte degli organismi internazionali". L'obiettivo è "ottenere una maggiore equità nel carico fiscale" e "fare emergere quelle che sono quelle sacche di evasione e di elusione". Ha apprezzato l'"apertura al confronto" del Segretario Gatti e sottolineato che nessuno ha l'obiettivo "di mettere delle bandierine, quanto piuttosto per seguire il miglior risultato possibile nell'interesse di tutti."





Di tutt'altro avviso l'opposizione che in trasmissione ha palesato forti critiche. Emanuele Santi (Rete) ha definito "molto anomalo" l'Odg della maggioranza, interpretandolo come un segnale che "la maggioranza di fatto dice al governo che non ha fatto i compiti". Ha criticato la riforma perché "si va a prendere i soldi dove è più facile, ovvero dai pensionati, dai lavoratori dipendenti", senza misure per contrastare le "larghe sacche di evasione fiscale" o recuperare i "tanti crediti che lo Stato ha". Il provvedimento, ha detto, costerà "circa 20 milioni nelle tasche" dei cittadini, in un contesto dove il deficit di bilancio è aumentato di 2 milioni in più. Enrico Carattoni (Rf) ha definito il testo "inemendabile", lamentando che l'opposizione è stata l'ultima a essere informata. Ha denunciato la contraddizione tra la narrazione di conti in ordine e la necessità di 20 milioni in più, chiedendo un'"operazione verità su come stanno i conti pubblici" e criticando le "spese pazze". Secondo Carattoni inoltre "il costo di questa riforma viene scaricato su chi non può avere voce, quindi prevalentemente sui lavoratori frontalieri", e "le casse sono messe malissimo". Fabio Righi (Motus Liberi) ha trovato "abbastanza allucinante la narrazione". Ha evidenziato che dagli incontri con le categorie e con la cittadinanza emerge una "opinione totalmente contraria a quella che si cerca di far passare, cioè questo è un provvedimento tutt'altro che perfetto. È imbarazzante, tra virgolette, arrivare dopo un anno di legislatura - in cui cos'altro sia stato fatto me lo devono dire - con un interventino che semplicemente adegua la riforma dell'IGR del 2013". Secondo Righi inoltre "i primi oppositori di questa riforma sono stati proprio i consiglieri dai banchi della maggioranza".

