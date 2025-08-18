IGR, la replica di Gatti ai sindacati: "Nessun approccio sbilanciato tra controlli su persone fisiche e giuridiche"

È ancora muro contro muro tra Governo e sindacati sul tema IGR. La CSdL aveva espresso una serie di perplessità in merito ai dati sui controlli presentati in Commissione, rilevando la necessità di concentrare maggiormente le verifiche sulle società e avanzando come richiesta, “il potenziamento dell'Ufficio Tributario, visti i pensionamenti”.

“Una analisi sui controlli che presenta però una narrazione selettiva e incompleta, non rendendo giustizia alla complessità e all'efficacia delle azioni intraprese dall'Ufficio stesso”, replica la Segreteria di Stato alle Finanze, rimarcando che i dati vanno “collocati nel loro giusto contesto” e “letti alla luce delle dinamiche economiche, della composizione del tessuto produttivo e del quadro normativo internazionale”. In pratica, per le Finanze – “nessun approccio sbilanciato tra controlli su persone fisiche e giuridiche”, è semmai da considerare “la palese disparità numerica tra le dichiarazioni presentate da entrambe le categorie”, cosa che rende di fatto “irrilevante ogni confronto diretto e numerico tra le due tipologie di controllo”.

Difesa a spada tratta dell'operato dell'Ufficio Tributario, “lavoratori che meriterebbero maggiore rispetto!" - tuona la Segreteria: “L’assistenza fornita ogni giorno è un modello di prossimità che non trova eguali in altre realtà” - si sottolinea - un'amministrazione fiscale che agisce con trasparenza e vicinanza al cittadino non può essere definita “trionfalistica” per il solo fatto di aver fornito dati oggettivi, richiesti e messi a disposizione proprio per ragioni di trasparenza”.

Il Segretario di Stato Marco Gatti, rigetta, dunque, quelle che definisce "analisi basate su 'sentori' o congetture", e parla di politica fiscale che si fonda su un "approccio che mira alla giustizia sociale e alla sostenibilità del sistema, con una attività di controllo – precisa - che si sta evolvendo per rispondere alle nuove sfide globali. Inaccettabile, infine, "la narrazione di un Governo disinteressato o che si limita a tassare i soliti noti" - scandisce - al contrario, l'azione è orientata a combattere l'elusione fiscale in ogni sua forma. E con imparzialità, a prescindere dalla tipologia di contribuente".










