IGR, Libera frena. Oggi incontro con i sindacati Il Direttivo del partito boccia l'impianto della legge. Nuovi confronti per trovare la quadra e depositare il testo entro la settimana

Revisione dell'IGR, procede il confronto politico in cerca di condivisione ma la partita, interna alla maggioranza, è piuttosto complessa. Pur riconoscendo la necessità di intervenire sull'Imposta Generale sui Redditi, così come sollecitato da tempo dall'FMI, Libera ha bocciato l'impianto del provvedimento.

Contrarietà emerse nel Direttivo, con il gruppo consiliare che alla presenza dei propri Segretari di Stato ha deciso di frenare l’iter legislativo, sollecitando un confronto più ampio con le forze sociali. Posizione comunicata ieri nell'incontro che si è svolto prima del Congresso di Stato, tanto che il Segretario alle Finanze Marco Gatti ha rinviato il deposito del PDL. Oggi è stato quindi fissato un confronto con i sindacati mentre domani sarà la volta delle categorie economiche. Se l'intenzione è però quella di affrontare la prima lettura già nel Consiglio di Luglio, la legge dovrà essere depositata entro la settimana. Pare infatti confermata l’approvazione definitiva entro novembre.

Tornando ai contenuti, ciò che vede tutti d'accordo è l'intervento sulla spesa improduttiva. Consapevoli che non esiste crescita senza stabilità, la partita si gioca su finanze pubbliche sane. La Segreteria Interni dovrebbe quindi lavorare su un provvedimento in grado di aggredire le sacche di spesa inutile. Sul fronte della lotta all'evasione, superato il meccanismo della minimum tax – uno dei nodi dell'IGR – si va verso l'accertamento finanziario grazie ad un sistema informatico automatizzato, in grado di evidenziare eventuali incongruenze emerse dall'incrocio dei dati. Cambio di paradigma su cui la maggioranza pare concordare e punto su cui insiste Libera, che spinge per allargare i controlli anche a chi dichiara utili superiori ai 15mila euro, mettendo quindi sotto la lente anche le società immobiliari.



