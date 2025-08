IGR, lunedì confronto allargato. Intanto Fups attacca: "Le pensioni vanno rivalutate, non colpite"

Palazzo Begni

“Sull'IGR si apra un confronto serio”: lo chiedono, a gran voce, i sindacati. Parlano di “Riforma” e non di semplice “revisione” come è stata invece definita da maggioranza e Governo. Ma non sono tanto i distinguo sul nome quanto i contenuti del provvedimento ad aver spinto Csdl, Cdls e Usl a salire sulle barricate, minacciando addirittura lo sciopero generale. “Violenza fiscale”, “esempio di iniquità”, “colpisce sempre gli stessi”, sono solo alcune delle accuse lanciate al pdl, che Gatti vuole portare in Consiglio per l'approvazione definitiva entro l'autunno, preferibilmente ad ottobre. Prima, però, il passaggio cruciale in Commissione, previsto a fine settembre.

Sull'agenda la posizione del Segretario è ferma: per fare entrare in vigore la legge nei tempi che si è dato serviranno – spiega - adeguamenti tecnici nell'amministrazione pubblica. La tempistica – aggiunge - “è stata concordata con la maggioranza”. Proprio a fine settembre, quando con tutta probabilità in Commissione si discuterà di IGR, arriverà in visita a San Marino l'FMI, il cui giudizio – come noto - incide sulle valutazioni delle agenzie di rating. E più un paese è ritenuto affidabile e migliori condizioni può strappare quando si affaccia sui mercati internazionali. Da tempo l'Imposta Generale sui Redditi rientra tra le raccomandazioni degli esperti di Washington, a cui Gatti – già ad ottobre del 2024 - aveva promesso la votazione della legge entro il 2025. “La fiducia conquistata – spiega - si basa su un comportamento coerente del Governo e il rafforzamento del gettito è in continuità con gli impegni assunti fino ad oggi”. Ma in un momento storico in cui la priorità è la chiusura dell'Accordo Ue serve unità nel paese, non tensioni sociali.

Dunque, si tratta. Lunedì, al Begni, Governo e maggioranza incontreranno prima sindacati, categorie economiche ed ordini professionali, poi – una alla volta - le opposizioni. Al momento gli animi sono piuttosto accesi: “pensioni e retribuzioni vanno tutelate e rivalutate, non colpite”– scrive oggi il Direttivo FUPS CSDL, che aggiunge: “Per un pensionato al minimo, costretto spendere e smaccare 500 euro al mese, sarebbe molto difficile arrivare alla fine del mese”. E resta il nodo dei lavoratori non residenti. “Non è un progetto blindato” ribadisce Gatti, aperto a valutare soluzioni alternative che però "garantiscano il rafforzamento delle entrate". E a nostra precisa domanda, se si senta solo questa partita, la sua risposta è no. E la maggioranza, sul tema, gli risulta compatta.