IGR, nuovo sciopero generale: chiamata alla piazza il 7 ottobre

L'Attivo dei Quadri di Csdl, Cdls e Usl ha deciso: il 7 ottobre, alla ripresa dei lavori della Commissione Finanze, sarà di nuovo sciopero generale. "Insufficienti" i passi avanti annunciati da Governo e maggioranza. Nel mirino dei sindacati “l’aumento generalizzato delle imposte per tutti i redditi da lavoro e pensione superiori a circa 23.000 euro, anche tracciando l’intero importo SMAC e ottenendo quindi la massima detrazione fiscale, pari a 900 euro”. Ritengono inoltre inaccettabile la disparità di trattamento tra lavoratori residenti e frontalieri, nei confronti dei quali “la discriminazione è confermata: viene solo ridotta nelle sue dimensioni”.

“Vogliamo una riforma equa, una riforma che non sia divisiva, una riforma che tuteli tutti i lavoratori, residenti e frontalieri allo stesso modo”, dice Milena Frulli della CDLS. “I passi fatti finora in questa direzione non sono sufficienti. Oltretutto i redditi bassi sono sì tutelati ma anche i redditi medio-bassi devono esserlo. Quindi è ancora sciopero”.

Un agguerrito Attivo dei Quadri ribadisce i principi di equità sui quali si deve basare la riforma e invita tutti lavoratori a riempire di nuovo la piazza per fare sentire forte, ancora una volta, la propria voce. “Siamo fiduciosi” – commenta Francesca Busignani di USL - “le persone si sono espresse e hanno continuato a venire in piazza anche dopo lo sciopero. La situazione non è stata risolta, deve essere risolta e quindi ci sarà sicuramente una piazza che andrà a testimoniare il fatto che sia i sammarinesi che i frontalieri vogliono stessi diritti, equità e rispetto per chi lavora”.

I sindacati si aspettano anche una posizione più decisa da parte di Anis, unica associazione datoriale ad essersi espressa sul tema della discriminazione. “Intanto è scandaloso che le altre quattro associazioni non abbiano detto niente su questo argomento quando i lavoratori frontalieri ci sono in tutte le imprese, nessuna esclusa”, tuona Enzo Merlini della Csdl. “Per quanto riguarda l'ANIS prendiamo atto che una posizione l'hanno presa ma le chiacchiere non bastano, ci vogliono i fatti. Noi andiamo in piazza, vediamo anche l'ANIS che altre iniziative può fare visto che sembra che il percorso sia comune”.

