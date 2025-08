COMMISSIONE FINANZE Igr: opposizioni all'attacco, Boschi (Libera) difende Gatti Santi (Rete) sulla cartolarizzazione: bene gli incassi, male l'aumento spropositato delle spese di recupero

Esaurita la seduta segreta a porte chiuse, dedicata ad audizioni su Cassa di Risparmio e Banca Centrale, le opposizioni sono tornate all'attacco sulla riforma dell'Igr, recentemente approdata in prima lettura in Consiglio. “Se come dice il Segretario di Stato Gatti, i conti sono in ordine, perché – ha chiesto il capogruppo di RF Nicola Renzi – che bisogno c’è di fare una riforma dell’IGR per imporre altri venti, trenta milioni?”. Ribadite, anche dalla collega di partito Sara Conti, critiche per il tardivo coinvolgimento delle opposizioni, su una riforma di tale portata. Per Gaetano Troina di Domani Motus Liberi, visto che l'obiettivo dichiarato è incrementare le entrate, piuttosto che fare una riforma, basterebbe semplicemente applicare nella sua interezza la legge vigente e fare i controlli in maniera puntuale.

“Non si può dire che in questo Paese non si facciano i controlli” ha replicato Marco Gatti che ha elencato alcuni dati tra cui i 614 accertamenti del 2021 che hanno portato a 4,7 milioni di maggiori introiti. Luca Boschi, di Libera, ha difeso l’operato del Segretario alle Finanze e ricordato che, nella scorsa legislatura, quasi tutte le forze politiche sollecitavano una riforma dell’IGR e l’obiettivo del pareggio di bilancio. In commissione anche il dossier cartolarizzazione, con l'analisi di Emanuele Santi di Rete. Bene gli incassi con circa 500mila euro in più rispetto alla tabella di marcia, male invece le spese di recupero, lievitate da 400mila euro a 1,2 milioni e cioè 800.000 euro in più in sei mesi.

