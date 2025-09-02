IGR: proposto l'aumento dell'imposta sui redditi d'impresa

L'IGR resta uno dei temi forti di un autunno che le opposizioni hanno anticipato “caldo”, chiedendo l'immediato ritiro del provvedimento. Questione al centro di una serata molto partecipata organizzata dai sindacati, che proprio ieri – assieme alle categorie economiche – sono stati chiamati al tavolo del confronto da Segreteria Finanze e maggioranza.

Il dialogo resta aperto ma i tempi stringono: pare infatti che l'intenzione sia di portare il testo in seconda lettura in chiusura del prossimo mese, dopo una commissione fiume tra fine settembre e i primi di ottobre.

Quanto ai contenuti, è stato un agosto impegnativo per le forze che sostengono il Governo e che hanno lavorato su proposte alternative a quelle contenute in prima lettura, per pesare meno su lavoratori dipendenti, pensionati e frontalieri.

Ma quali sono le proposte suggerite al Segretario Gatti? Si starebbe valutando l'ipotesi di aumentare di un punto l'imposta IGR sul reddito d'impresa. L’aliquota applicata alle aziende è, ad oggi, pari al 17%, percentuale decisamente competitiva nel contesto europeo e ben al di sotto della media OCSE. L'idea sarebbe quindi di alzarla al 18%.

Al momento solo proposte, che dovranno essere vagliate e condivise. Si ragiona, inoltre, sull'esenzione delle rendite catastali per le imprese che hanno la loro sede nell'immobile – così come previsto nel testo portato in Aula a luglio – e sui rimborsi delle spese non documentate. Resta il meccanismo dei 6000 euro di spese in territorio da tracciare con la SMAC a prescindere dal reddito, provvedimento fortemente criticato dai sindacati.







