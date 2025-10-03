IGR: Repubblica Futura invoca trasparenza, e uno stop all'iter istituzionale” della riforma fiscale

Per Repubblica Futura nulla sarebbe cambiato dalla precedente sospensione della Commissione Finanze. Tutta l'Opposizione – si legge in una nota – “è stata volutamente tenuta fuori da Governo e Maggioranza da ogni interlocuzione” sul provvedimento IGR; definito “disastroso”. Biasimata l'azione del Segretario alle Finanze; sostenendo come i confronti estivi fossero “un bluff per prendere tempo”. “Superata la missione del Fondo Monetario” – continua RF -, “si tira dritto”. Da qui la domanda se Marco Gatti “sia ostaggio delle indicazioni” dell'FMI e delle agenzie di rating; e se abbia già promesso che sammarinesi e frontalieri paghino più tasse. Chiesta trasparenza, allora. Oltre ad invocare uno stop all'iter del PdL; “che già 10.000 persone in piazza – si sottolinea – hanno bocciato”. Paventato in caso contrario un “braccio di ferro” che rischierebbe di far saltare i legami sociali. Espressa infine da RF preoccupazione anche su altri dossier. “Misteriosamente sparita” dai radar – si sottolinea – la variazione al Bilancio 2025.







