IGR: Repubblica Futura invoca trasparenza, e uno stop all'iter istituzionale” della riforma fiscale
Il Partito, in un comunicato, definisce il Segretario alle Finanze “inadeguato” per gestire “una fase così delicata per il Paese”
Per Repubblica Futura nulla sarebbe cambiato dalla precedente sospensione della Commissione Finanze. Tutta l'Opposizione – si legge in una nota – “è stata volutamente tenuta fuori da Governo e Maggioranza da ogni interlocuzione” sul provvedimento IGR; definito “disastroso”. Biasimata l'azione del Segretario alle Finanze; sostenendo come i confronti estivi fossero “un bluff per prendere tempo”. “Superata la missione del Fondo Monetario” – continua RF -, “si tira dritto”. Da qui la domanda se Marco Gatti “sia ostaggio delle indicazioni” dell'FMI e delle agenzie di rating; e se abbia già promesso che sammarinesi e frontalieri paghino più tasse. Chiesta trasparenza, allora. Oltre ad invocare uno stop all'iter del PdL; “che già 10.000 persone in piazza – si sottolinea – hanno bocciato”. Paventato in caso contrario un “braccio di ferro” che rischierebbe di far saltare i legami sociali. Espressa infine da RF preoccupazione anche su altri dossier. “Misteriosamente sparita” dai radar – si sottolinea – la variazione al Bilancio 2025.
