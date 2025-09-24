IGR, Rete: "La maggioranza scricchiola"

"La maggioranza scricchiola", così Rete dopo la decisione dei partiti di Governo di sospendere i lavori della Commissione sull'Igr fino a domani pomeriggio. "Dopo la straordinaria mobilitazione popolare di ieri, - sostiene la forza di minoranza - il fatto stesso che si siano fermati oggi e che non ci sia alcuna certezza su come intendano procedere rende evidente il fallimento della proposta portata avanti da Gatti. La DC - rincara Rete - appare ormai imprigionata nella sua linea del muro contro muro. Al resto della maggioranza, soprattutto quella che si dichiara di sinistra, - conclude - consigliamo di farsi un profondo esame di coscienza".







